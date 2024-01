Via l’amianto dal tetto. Lavori al centro diurno

Si sono conclusi i lavori di rimozione delle lastre di cemento amianto dal tetto del centro diurno l’Ottavo Giorno di Montevarchi. L’investimento complessivo è stato di 55 mila euro. L’edificio, di proprietà del Comune, è da anni un importante centro sociosanitario che accoglie quotidianamente persone con disabilità provenienti da tutta la vallata. Alcuni mesi fa, dopo un sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici dell’azienda sanitaria Toscana Sud Est e del Comune, l’ufficio di prevenzione igiene pubblica della Asl ha richiesto la rimozione entro un anno della copertura per evitare un potenziale rischio per la salute degli ospiti a causa appunto delle lastre in amianto.

L’amministrazione comunale si è subito attivata per effettuare i lavori nel più breve tempo possibile e la scadenza indicata dall’azienda sanitaria è stata rispettata. Nell’ambito di un bando regionale di finanziamento agli investimenti nel settore sociale per l’annualità 2023, il progetto di riqualificazione per il centro diurno presentato dal Comune di Montevarchi ha ricevuto un contributo di 30 mila euro. Palazzo Varchi ha poi provveduto con risorse proprie di bilancio per i restanti 25 mila euro, come concordato in sede di Conferenza dei Sindaci. "Siamo soddisfatti per essere riusciti in tempi celeri ad intervenire rendendo gli ambienti idonei e sicuri per gli ospiti, un centro l’ottavo giorno, che svolge un servizio essenziale per l’importanza sociale che questa realtà rappresenta per tutta la comunità del Valdarno", ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Silvia Chiassai Martini.

M.C.