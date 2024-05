Via alla presentazione delle liste

AREZZO

Da questa mattina, dalle 8 alle 20, e domani dalle 8 alle 12 i vari partiti e liste civiche impegnate in questa campagna elettorale dovranno presentare i rispettivi simboli e la documentazione necessaria per poter avere il via libera delle candidature. Nei Comuni sopra i mille abitanti occorrerà presentare anche le firme dei sottoscrittori della candidatura del sindaco e della lista, oltre all’elenco di nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale che dovranno includere candidati di entrambi i sessi. Di fatto a un mese esatto dallo spoglio di lunedì 10 giugno le amministrative entrano nel vico più che mai.

Sempre in tema organizzativo la corte d’appello di Firenze nominerà in queste ore i presidenti di seggi delle sezioni dislocate nei 26 Comuni che saranno chiamati al voto (e in tutti gli altri dove si voterà anche per le europee). Dalla prossima settimana via anche alla nomina dei componenti dei seggi, ovvero gli scrutatori, che nella mattina di sabato 8 giugno costituiranno le varie sezioni procedendo con la conta e la vidimazione delle schede destinate alla votazione. Primo atto della due giorni di votazioni.