Vernaccini-Formelli, è derby a Colcitrone

Un derby per la panchina di Colcitrone. Non si ferma mai il Giostramercato, nemmeno quando i consigli sono a scadenza di mandato. Dopo il colpo di Porta del Foro che ha ingaggiato il promettente figlio d’arte Giulio Vedovini, è Porta Crucifera che continua ad animare il lungo inverno di Giostra. In attesa di sapere come andranno i patteggiamenti degli squalificati al gran giurì, il quartiere rossoverde lavora con sondaggi e trattative sull’allenatore con cui iniziare il nuovo triennio, con Maurizio Sepiacci che è a scadenza di contratto.

Il primo nome sulla ruota rossoverde è stato quello di Andrea Vernaccini, 39 anni, (foto a sinistra), ex riserva cruciferina apprezzata dalle parti di Palazzo Alberti. Sembrava un matrimonio già pronto per essere celebrato anche prima delle elezioni di inizio 2025. Ma se non ci fosse subito pronta l’alternativa non sarebbe più Colcitrone, "il quartiere del polvarone".

Negli ultimi giorni quello di Manuele Formelli, 50 anni, (foto a destra) è diventato un nome forte per prendere la gestione tecnica delle scuderie di Antria. Formelli, anche se non è mai stato giostratore, è già un allenatore di lungo corso in piazza Grande. Ha iniziato con Porta del Foro, ha proseguito a Porta Santo Spirito al fianco di Martino Gianni e poi a Porta Sant’Andrea, sostituito proprio dall’ex re della piazza.

Adesso potrebbe centrare l’en plein dei quartieri se la scelta del consiglio colcitronese in scadenza dovesse ricadere su di lui. Manuele ha un palmarès di tutto rispetto nel mondo dell’equitazione e del salto: ha vinto ben due campionati europei e un titolo italiano tra i giovani.

Il curriculum di Andrea Vernaccini è legato alla Giostra, prima riserva cruciferina e poi titolare a Porta del Foro senza la fortuna di vincere una lancia d’oro nonostante ottime prestazioni. Ha preparato molti dei giovani che si affacciano in questo momento al mondo della Giostra.

Due profili di alto livello su cui si apre il ballottaggio di Colcitrone.

