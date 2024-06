Vagnoli: "Ecco la mia squadra". C’è la new entry Valentini. Caporali ancora vice sindaco

di Sonia Fardelli

Il neo sindaco Filippo Vagnoli ha scelto la squadra (nella foto) con cui affronterà questo secondo mandato. Tante riconferme, un nuovo inserimento e incarichi anche per i consiglieri comunali di maggioranza. "Una nuova giunta – ha detto Vagnoli – che rispecchia la volontà dei cittadini che con il loro voto hanno definito in gran parte questo gruppo che lavorerà insieme a me per il bene della comunità". Matteo Caporali è stato riconfermato vicesindaco e avrà le deleghe ai lavori pubblici, programmazione e attuazione fondi Pnrr, manutenzioni, verde e arredo urbano, cimiteri. Per Caporali quello appena iniziato è il quarto quinquennio come membro della giunta nel comune . Francesca Nassini, la più votata in questa tornata elettorale, avrà come deleghe cultura, turismo, sport e associazionismo, ambiti nei quali ha lavorato in questi anni. Daniele Bronchi avrà le deleghe di assessore all’urbanistica e edilizia, Suap-Attività produttive, comunità energetica, ambiente, Parco Nazionale, volontariato-protezione civile, rapporti con il consiglio. La riconferma delle deleghe che aveva con l’aggiunta dell’urbanistica. Per la prima volta in giunta entra invece Vittoria Valentini, 27 anni, insegnante di scuola dell’infanzia, alla quale sono state assegnate deleghe a scuola, politiche per l’infanzia e l’educazione, politiche giovanili, innovazione e smart city, gemellaggi. Come assessore esterno è stato inserito Francesco Frenos, già presente nella precedente giunta e che curerà politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, polizia municipale e sicurezza urbana, trasporto pubblico locale, regolamenti e semplificazione amministrativa, aree interne.

"La sua scelta come assessore esterno – spiega Vagnoli – è legata alla grande esperienza maturata in questi anni nei settori del sociale in cui è riuscita a definire e realizzare progettualità di grande impatto a favore della popolazione più fragile. Una squadra forte, che dopo l’esperienza maturata nel precedente mandato, vuol dare un’impronta forte e di carattere al territorio che dovrà, da ora in poi, guardare a orizzonti più ampi". Il primo consiglio è stato fissato per il 27 giugno con l’elezione del suo presidente. A tutti i consiglieri di maggioranza saranno assegnate deleghe.

Luca Cavigli sarà capogruppo e si occuperà dei rapporti con le associazioni di volontariato e settore emergenza-urgenza; Amar Kumar rapporti con il Consiglio Comunale dei ragazzi; Sofia Scatolini Pari opportunità; Arianna Morelli Sviluppo piccole attività; Simone Cordovani Politiche per le frazioni.