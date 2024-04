Un sistema che invecchia e non regge più

È come se sparissero i due Comuni più importanti della provincia che andranno al voto a giugno. Nel giro di dieci anni, dice la Cgia di Mestre, nell’Aretino mancheranno 36 mila lavoratori che equivalgono alla popolazione di Cortona e San Giovanni Valdarno. Una proiezione sconvolgente ma non inattesa: sappiamo benissimo, da tempo, che l’Italia è un Paese che sta invecchiando rapidamente e questo rischia di far crollare a breve tutto l’impianto socio-economico in cui viviamo: adesso a contare sono soprattutto le risorse materiali, gli anziani rappresentano un costo economico sostenibile solo grazie al lavoro delle più numerose classi giovani. Ma se ci sono più pensionati che lavoratori, il sistema non può reggere.