Un nuovo fontanello. L’acqua sarà gratuita

Un nuovo fontanello a disposizione della popolazione sangiovannese e non solo. E’ stato inaugurato ieri mattina ed è già attivo un nuovo erogatore, che sarà gratuito fino a tutto il 2024, posizionato in via Pilati realizzato in collaborazione con Publiacqua e che va ad aggiungersi all’altro già presente, dalla primavera scorsa, nel quartiere Oltrarno. All’evento sono intervenuti oltre che il presidente di Publiacqua Nicola Perini anche il sindaco Valentina Vadi: "Sia il quartiere Oltrarno che via Pilati - afferma il primo cittadino - sono due delle zone più popolose di San Giovanni che hanno la possibilità di usufruire di un servizio di erogazione di acqua potabile che, fino alla fine dell’anno, sarà gratuito. Successivamente sarà introdotto un costo minimo per chi farà ricorso al fontanello. E’ una soluzione per noi molto importante, richiesta dalla cittadinanza, che ci consente di diminuire il quantitativo di bottiglie in plastica in circolazione". Le parole di Nicola Perini: "Con questo secondo fontanello sul territorio di San Giovanni Valdarno - dichiara - vogliamo sensibilizzare ulteriormente i cittadini a utilizzare l’acqua pubblica, potabile e controllata, così da evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica, nel pieno rispetto dell’ambiente. I fontanelli sono uno strumento fondamentale per la valorizzazione dell’acqua del pubblico e sul tema ambientale Publiacqua è da sempre molto sensibile, e una corretta gestione della risorsa idrica fa parte di quel processo di transizione ecologica del quale la collettività, con il supporto delle aziende al suo servizio, deve essere un attore protagonista".

Mas. Bag.