Un conto aperto con il Pineto

Con il Pineto l’Arezzo ha ancora un conto aperto. In cinque precedenti totali è arrivata una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte, due delle quali negli unici due precedenti al Comunale. Sono proprio le sfide in terra aretina che ancora gridano vendetta: in entrambi i casi, infatti, gli abruzzesi hanno vinto con un gol in pieno recupero. La prima volta in coppa Italia dilettanti due anni fa: al 94’ Braghin per gli ospiti segnò il gol del definitivo 1-2. Stesso risultato dieci mesi più tardi in C: per la squadra di Indiani fu fatale, dopo il vantaggio ospite di Chakir e il pari immediato di Gucci, il pallonetto di Volpicelli in contropiede a tempo scaduto tra le proteste veementi di tutto lo stadio perché Coccia era rimasto a terra per un colpo alla testa.

L’unica vittoria amaranto nel confronto diretto è arrivata in Abruzzo: era la gara di ritorno della scorsa stagione e il Cavallino s’impose 1-3 grazie a Chiosa e alla doppietta di Pattarello (nella foto), che ha nel Pineto una delle sue vittime preferite: quattro gol realizzati in cinque partite giocate contro gli azzurri. Al numero 10 manca solo di segnare agli abruzzesi al Comunale e l’occasione giusta è già domani dalle 17.30 in poi.