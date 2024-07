Ubriachi al volante: in cinque finiscono nei guai dopo il blitz di sabato

SANSEPOLCRO

Cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, con conseguente denuncia alla magistratura e quattro soggetti segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Sono questi i risultati dei controlli mirati sul territorio eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro nel fine settimana di Borgo in Bianco, con l’ausilio dei colleghi del 6° Battaglione di Firenze. Controlli che hanno interessato anche i Comuni di Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano e che sono stati eseguiti su un totale di circa 170 veicoli e 250 persone. Relativamente alle patenti ritirate, in alcuni casi l’etilometro ha fatto registrare tassi che sfioravano i 2 grammi di alcool per litro di sangue. Altri conducenti sono stati invece sorpresi a circolare (soprattutto nelle ore notturne) con veicoli per i quali non avevano mai conseguito la relativa patente di guida, oppure senza che fossero coperti dall’assicurazione obbligatoria. Questi atteggiamenti – ricordano dall’Arma - vengono contrastati in quanto potenzialmente dannosi non solo per chi viene sorpreso e sanzionato, ma anche per gli altri utenti della strada, che rischiano di venire coinvolti in sinistri dalle conseguenze talvolta molto gravi. Le zone particolarmente sorvegliate sono state quelle di Porta del Ponte a Sansepolcro, della strada statale 258 Marecchiese, della località Dogana e della frazione Le Forche, allargandosi poi anche a San Leo e a Gricignano. Tutte zone dalle quali sono giunte segnalazioni da parte dei residenti, che hanno riferito di particolari episodi di degrado urbano e di comportamenti pericolosi. L’operazione ha avuto inizio la sera di venerdì ed è durata fino alle prime luci dell’alba di ieri, in modo da prevenire e reprimere le eventuali condotte illecite ed eseguire controlli sui conducenti delle auto, nei centri urbani e lungo le principali arterie stradali. Capillari i controlli eseguiti, grazie all’impiego di un totale di ventotto pattuglie.