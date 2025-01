Tuscany Aerial . Il Festival sbarca al Mecenate

E’ stata presentato il progetto "T.A.F. Tuscany Aerial Festival". Un’occasione anche per festeggiare i due neo-medagliati, atleti dell’associazione Contraerea, che hanno messo al collo il metallo più pregiato alla recente coppa Italia Pole & Aerial. Sono Veronica Porcellotti e Luca Rossi che hanno primeggiato, rispettivamente, nelle discipline di cerchio aereo e tessuti aerei.

"T.A.F. Tuscany Aerial Festival" nasce come format che abbina formazione e divulgazione delle pratiche sportive e artistiche legate al mondo del circo sociale e della danza aerea. Il festival è strutturato in due moduli. Dopo il primo che si è svolto a dicembre alla palestra della scuola orafi in via Golgi 38, il secondo modulo, si svolgerà l’11 e 12 gennaio e andrà in scena al teatro Mecenate.

Oltre alle esibizioni sugli attrezzi, tessuto, straps, sospensione capillare, corda, cerchio, trapezio, ci sarà uno spettacolo di danza aerea, equilibrismo e circo a cura della Compagnia Cia Rayuela prodotto da Contraerea.

Un punto di forza di questo progetto è la sinergia con l’altro, "Circostanze d’incontro", vincitore del bando nazionale Spazi Civici di Comunità Play District, attivo già da un anno, che si concluderà a luglio 2025. Il target dei beneficiari è infatti lo stesso: giovani tra 14 e 35 anni con vari tipi di disagio. T.A.F. sarà anche l’occasione per intercettare nuovi partecipanti.