Trovato con la droga: arrestato

Altra brillante operazione dei carabinieri di Sansepolcro sul versante del traffico e dello spaccio di droga. I servizi di prevenzione messi in atto stanno producendo importanti risultati: solo nell’ultima settimana, sono stati arrestati tre soggetti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultimo episodio risale alla notte fra mercoledì e ieri, quando i militari del Nucleo Radiomobile di via del Prucino hanno sorpreso un ventenne biturgense nel preciso momento in cui stava vendendo a un coetaneo (anch’egli del Borgo) una quantità di hashish. Ciò avveniva in una via del centro storico. L’accertamento, nato da un appostamento approntato dopo aver notato atteggiamenti e movimenti sospetti, non si è limitato al sequestro dei 10 grammi di droga del momento. I Carabinieri, infatti, hanno voluto proseguire con un approfondito controllo, perquisendo i locali a disposizione del giovane, attraverso la quale è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, già suddivisa in dosi pronte alla vendita, più un bilancino di precisione, classico strumento necessario per la pesatura delle dosi. Il tutto è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato quindi immediatamente arrestato e portato in caserma per la stesura degli atti ed il fotosegnalamento. L’autorità giudiziaria inquirente di Arezzo, pur concordando con l’operato dei carabinieri, ha disposto la liberazione dell’arrestato ai sensi dell’articolo 121 del codice di procedura penale. È stato infine segnalato alle competenti autorità amministrative l’altro ragazzo che ha acquistato la sostanza stupefacente al prezzo di 100 euro.