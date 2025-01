Transizione energetica sostenibile: l’incontro di sindaci e consiglieri

Ci saranno anche i comitati Appennino Sostenibile e Crinali Bene Comune al convegno che si tiene oggi dalle 10 alle 18 a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, organizzato dalla Coalizione Tess (Transizione Energetica Senza Speculazione).

All’evento, sono stati invitati l’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni; tutti i consiglieri e tutti i sindaci della Toscana.

L’incontro è estremamente importante, in quanto la Regione Toscana approverà a breve la legge regionale sulla definizione delle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti di energia rinnovabile che allo stato attuale porterebbe alla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici nei terreni agricoli, pale eoliche alte fine a 220 metri nelle colline e nei crinali appenninici, insieme a container e batterie di accumulo per lo stoccaggio dell’energia.

Gli impatti sarebbero enormi e avrebbero ricadute anche nei territori dell’alta Valmarecchia e Valtiberina e nelle vicinanze del Parco del Sasso Simone e Simoncello.

Qui, insistono infatti diversi progetti di megaeolico, con abbattimenti di ettari di bosco e con impatti enormi dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Nel pomeriggio, invece, si terrà un convegno con importanti esponenti del mondo della ricerca e dell’università per affrontare il tema della transizione energetica nella Regione Toscana.