Torna anche in Valdarno “Puliamo il mondo”

Arezzo, 19 settembre 2024 – “Puliamo il mondo” è la campagna di Legambiente che da 32 anni coinvolge volontarie e volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi, spiagge e laghi dai rifiuti abbandonati. Quest’anno le giornate clou saranno i giorni 20, 21, 22 settembre, con un fitto elenco di adesioni, con oltre 100 enti in tutta la Toscana. In Valdarno si parte il 20 settembre a Cavriglia dove, dalle ore 9-12 ci sarà la pulizia delle sponde del Lago San Cipriano con le classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"; a Reggello dalle 9.30 alle 12 avrà luogo invece una pulizia di piazza Aldo Moro con Istituto Comprensivo "M.Guerri". Gli eventi proseguiranno poi domenica 22 setttembre a Montevarchi, dove ci sarà una pulizia nei giardini di Lungarno Matteotti organizzata con Fides basket e soci coop. Non mancheranno iniziative anche ad ottobre. Il 3 a Rignano sull’Arno e Troghi le quinte elementari puliranno i giardini pubblici vicino alle scuole mentre il giorno successivo ad Ambra al Parco della Rimembranza ci sarà la raccolta dei rifiuti organizzata con le 3°- 4°- 5° classi della primaria. Nel frattempo sono in arrivo anche le adesioni dei soci coop e del Comune di San Giovanni Valdarno.

“Puliamo il mondo” è l'edizione italiana di ‘Clean up the World’ e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e i suoi circoli locali, con la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali uniti dall’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il proprio territorio, partecipando volontariamente alle campagne di pulizia. Anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’ si avvale del patrocinio della Regione Toscana. A livello nazionale, la Toscana si conferma tra le regioni con maggior numero di adesioni, oltre un centinaio, raccolte tra comuni, scuole, circoli Legambiente, aziende e realtà attive sul territorio. Il motto di quest’anno è ancora una volta “Per un clima di pace!” per auspicare la necessità del cessate il fuoco e la vicinanza alle vittime dei tanti conflitti in corso. “Anche quest’anno siamo molto orgogliosi del successo che ha riscosso presso le pubbliche amministrazioni e i cittadini la nostra campagna regina. Puliamo il Mondo batte, infatti, tutti gli anni i precedenti record di partecipazione, segno evidente che le persone hanno ancora tanta voglia di impegnarsi nel volontariato ambientale e nelle iniziative più concrete di disinquinamento dei luoghi. In Toscana questo dato è reso ancora più significativo dal fatto che tanti eventi saranno diluiti per tutto il periodo autunnale” – dichiara Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana.

“Da oltre 30 anni – ha commentato l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - Legambiente promuove la tutela e il rispetto dell’ambiente attorno a noi e lo fa non soltanto attraverso grandi battaglie ambientali, ma sostenendo la cura quotidiana del nostro ecosistema. E da sempre ha puntato sulla sensibilizzazione delle giovani generazioni e su iniziative capaci di coinvolgere la società civile, tra le quali “Puliamo il mondo” è forse la più nota e sicuramente una delle più longeve ed apprezzate. Proprio “Puliamo il mondo” ha stimolato la partecipazione attiva di molti giovani e meno giovani nella lotta contro l’abbandono della plastica, contro i comportamenti ambientalmente scorretti e pericolosi, contro i cambiamenti climatici. Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti a questa manifestazione che è al tempo stesso ‘storica’ e globale, parte di quel vasto movimento internazionale di sensibilizzazione che sta portando verso modelli di sviluppo più sostenibili”.