Terranuova Traiana. Privitera confermato tecnico della Under 19

Arezzo, 23 luglio 2024 – Marco Privitera sarà ancora il tecnico della Under 19 del Terranuova Traiana, che parteciperà per la seconda volta nella storia del Club al prossimo Campionato Nazionale Juniores. Lo ha comunicato la società biancorossa attraverso Gabriele Baldini, direttore sportivo del settore giovanile. Mister Privitera sarà coadiuvato da Andrea Mugnai nel ruolo di collaboratore tecnico, Paolo Fabbri come preparatore atletico, Nico Gronchi preparatore portieri, Roberto Matteoli massaggiatore. Lo staff sarà coordinato dal team manager Fabio Grazzini.