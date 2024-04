Teatro per ragazzi e il Polvarone oggi sul palco

Domenica in scena tra il teatro ragazzi e la Compagnia del Polvarone. Oggi, alle 17, ultimo appuntamento della stagione del Teatro Ragazzi al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt. La compagnia KanterStrasse | Giallo Mare Minimal Teatro porta in scena Sulla rotta dell’isola del tesoro. La vera storia della pirateria. Chi non ha mai sognato di essere un pirata? Chi, leggendo L’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, non si è mai chiesto cosa fosse successo prima? A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo Francia, Spagna e Inghilterra si contendevano terre, ricchezze e soprattutto il predominio dei mari. In questo lontano mondo un gruppo di furfanti, avidi, poeti e sognatori decise di fondare una propria Repubblica nei Caraibi. La Compagnia del Polvarone va in scena oggi alle 17,30 al Teatro Comunale di Laterina. La nuova commedia scritta da Roberta Sodi si intitola Brigitta damm’un bacino. Ci sono novità tra gli attori con tre giovanissimi esordienti e anche nella sceneggiatura che è stata arricchita con l’inserimento del Gruppo "Gli Ardacapo", che con i loro stornelli e musiche dal vivo rendono ancora più divertente e trascinante la pièce. In una piazzetta del centro il Bar Paradiso, gestito dal cameriere Achille, è il punto di ritrovo di avventori che raccontano burle sui cittadini.