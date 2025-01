Teatro Masaccio. Arrivano Bizzarri e Montanari

Parte domani con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, la stagione 2024/25 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. In arrivo anche Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni. Si parte domani alle 21 come per tutti gli spettacoli, appunto con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con "Il medico dei Maiali", per la regia di Davide Sacco. La morte improvvisa del re d’Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia, quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re, si mette in mezzo un medico veterinario pronto a cogliere un’occasione che forse, poi, non si rivelerà tale.

Le volpi con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato è lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci in programma venerdì 24 gennaio. Uno spettacolo sulla provincia italiana e sulle dinamiche che si innescano tra individui ambiziosi che si prendono la libertà di tutelare i propri interessi e tornaconti anche a scapito della "cosa pubblica".

La stagione prosegue lunedì 3 febbraio: al Masaccio arriva Maria Amelia Monti con Strappo alla regola di Edoardo Erba. Con una inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori. Giovedì 20 febbraio, Federico Buffa farà rivivere agli spettatori le vicende della Nazionale di calcio vincitrice del Campionato del mondo 1982 con il suo Italia Mundial. Martedì 11 marzo è il momento di Alessandro Bergonzoni, sul palco del Masaccio con Arrivano i dunque. Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca. Per l’ultimo appuntamento in stagione, sabato 12 aprile, Rocco Papaleo è il protagonista di Esercizi di libertà.

Angela Baldi