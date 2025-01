Teatro Bucci e polo scolastico. Due obiettivi per l’anno nuovo

Continuano i sopralluoghi del sindaco di San Giovanni Valdarno nei cantieri aperti in città. Ieri mattina, accolta dalle varie direzioni dei lavori, Valentina Vadi si è recata al teatro comunale Bucci, al nuovo nido di Ponte alle Forche e al polo scolastico 0-6 Rosai Caiani. Le visite periodiche del primo cittadino nei cantieri hanno lo scopo di verificare in prima persona lo stato di avanzamento degli interventi. L’ultimo giro effettuato dal sindaco risale alla metà di ottobre. Il resoconto è iniziato con la prima tappa al cinema teatro Bucci, dove è stata montata la struttura in acciaio del palcoscenico e le lavorazioni sono entrate nel vivo, come riporta l’amministrazione comunale di San Giovanni attraverso un post su Facebook. Sempre ieri, inoltre, sono arrivate le campionature in parquet per i pavimenti e nei prossimi giorni è stato fissato il sopralluogo per il montaggio del rivestimento delle pareti.

Vadi si è poi spostata al nido nel quartiere di Ponte alle Forche. Qua è stata montata la struttura prefabbricata in legno e i lavori proseguiranno con le opere di rifinitura e la predisposizione degli impianti. Proseguono come da cronoprogramma, infine, i lavori al polo scolastico 0-6 Rosai Caiani: è stata effettuata la realizzazione del cappotto esterno, sono stati predisposti gli impianti interni e montate le strutture del fotovoltaico sul tetto.

Per quanto riguarda il nuovo teatro Bucci, i lavori dovrebbero concludersi entro il 2025. Una capienza di 500 posti tra platea e galleria, una scenografia ampia e tecnologie all’avanguardia sono gli elementi distintivi di un investimento che ammonta a oltre 4 milioni di euro. Tra gli interventi previsti, il dimensionamento del palco, un ingresso riservato agli artisti, uno schermo di proiezione e l’avvolgibile a scomparsa, ma anche nuovi pavimenti, impianti elettrici di ultima generazione, poltroncine, restyling del foyer, dei bagni, dei camerini e della scala monumentale.

Grazie ad un bando sulla rigenerazione urbana sono stati assegnati all’ente 2 milioni e 800mila euro di fondi Pnrr, che hanno consentito di raggiungere l’intera copertura finanziaria dei lavori di riqualificazione. Per il plesso Rodari di Ponte alle Forche si tratta invece di un intervento da circa 2 milioni di euro. Il nuovo padiglione avrà una superficie di circa 400 metri quadri con più di 1000 metri quadri di spazi esterni e sarà collocato nell’area adiacente alla scuola. Per la Rosai Caiani sono stati stanziati infine 2,3 milioni di euro, derivanti anch’essi dal Pnrr. Risorse che servono per demolire il fabbricato esistente e ricostruirne uno ex novo di 1235 metri quadri, rispettando i criteri di sostenibilità, funzionalità e qualità architettonica.