Task force centro storico. Maggioranza e opposizione collaborano per il rilancio

Un gruppo di lavoro composto da membri di maggioranza e di opposizione su un problema di vitale importanza per la città. È stata approvata all’unanimità, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Sansepolcro, la mozione del gruppo di minoranza "Adesso-Riformisti" per la rivitalizzazione del centro storico.

Più che soddisfatto il capogruppo Michele Gentili: "Francamente, nemmeno mi aspettavo un successo del genere – ha esordito – ma a maggior ragione è la dimostrazione del fatto che, quando si tratta di temi fondamentali, è possibile superare le divisioni politiche per lavorare insieme nell’interesse dei cittadini. È un segnale di speranza per Sansepolcro e per tutti coloro che credono nel potenziale della nostra città. Mi auguro ora che il gruppo operi a fianco di commercianti e persone interessate e che rimanga sempre sul pezzo con incontri e verifiche cadenzate, anche perché in gioco vi sono risorse importanti".

In cosa consiste la proposta avanzata? Oltre che nella istituzione di un tavolo permanente di concertazione, che coinvolga rappresentanti delle categorie economiche, amministrazione comunale ed esperti, per monitorare i progressi e pianificare ulteriori interventi, anche e soprattutto in tre manovre da adottare: agevolazioni fiscali per incentivare nuove attività e riqualificare quelle esistenti; incentivi per affitti calmierati, al fine di rivitalizzare i locali sfitti e investimenti in promozione turistica, con il coinvolgimento di esperti per sviluppare strategie condivise.

"Ringrazio tutti i consiglieri e soprattutto, i cittadini e i commercianti che ci hanno aiutato a costruire una visione condivisa – ha rimarcato Gentili – e ora ci aspettiamo che il sindaco e la giunta trasformino questo impegno in azioni concrete e tempestive". Il gruppo "Adesso-Riformisti per Sansepolcro" continuerà a vigilare affinché quanto approvato oggi venga realizzato nei tempi previsti. Questa mozione rappresenta l’importante inizio di un percorso che - ci auguriamo - possa portare a risultati significativi per il futuro del centro storico e dell’intera comunità di Sansepolcro.

Intanto, il nuovo anno porterà un appuntamento inedito, ossia i "Primi dei primi", una sorta di festival dedicato alla pasta, che negli auspici dovrà diventare con il tempo un grande evento in una città che è da considerare fra le "patrie" delle paste alimentari. E poi, l’edizione del Festival dei Cammini di Francesco avrà qui il campo base, con piazza Torre di Berta nuovamente allestita con il bosco urbano.