Taglio del nastro per i murales nelle case popolari di via Montefeltro a Sansepolcro

Arezzo, 27 settembre 2024 – Sono stati inaugurati ieri, giovedì 26 settembre, i murales realizzati sulle case popolari di via Montefeltro, un’opera d’arte firmata dall’artista internazionale Ale Senso nell’ambito del festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” organizzato da Arezzo Casa Spa per celebrare i vent’anni dell’ente.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessore Mario Menichella, dei rappresentanti ei Arezzo Casa e dei residenti, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

Le opere, realizzate sulle quattro torrette degli ascensori esterni degli edifici di edilizia residenziale pubblica, è stata ispirata alla storia del capitano dell’esercito inglese Anthony Clarke, che nel 1944 salvò Sansepolcro dai bombardamenti per proteggere la celebre “Resurrezione” di Piero della Francesca, definita da Aldous Huxley "il dipinto più bello del mondo".

La street art di Ale Senso, coordinata dal professor Bruno Laluna, ha saputo reinterpretare questo evento storico, valorizzando il patrimonio culturale del territorio e portando un rinnovato senso di appartenenza agli abitanti.

«Quest’opera – ha commentato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Sansepolcro Mario Menichella – riporta al centro dell’attenzione il tema della memoria, raccontando un episodio importante della nostra storia recente.

È un simbolo di quanto le case popolari non siano solo edifici, ma luoghi carichi di significato per la comunità, il cui valore sociale deve essere preservato e supportato». L’artista Ale Senso, già riconosciuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra le donne che danno lustro all’arte italiana, ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua capacità di rendere la street art un veicolo di messaggi storici e sociali.

L’inaugurazione dei murales rappresenta un esempio di come l’arte possa contribuire non solo a migliorare esteticamente gli spazi, ma anche a rafforzare i legami tra le persone e la loro storia. Un progetto che ha lasciato il segno nel cuore di Sansepolcro e che sicuramente diventerà un punto di riferimento per tutta la comunità.