Suolo di qualità in agricoltura, Coldiretti e “zero spreco”Aisa impianti siglano il protocollo

Arezzo, 5 novembre 2024 – Coldiretti e “Zero Spreco”Aisa Impianti siglano un nuovo protocollo d'intesa che prevede la diffusione di pratiche agricole sostenibili mediante l’uso del fertilizzante “Amelia”, consentito in agricoltura biologica, per il cui utilizzo vengono messe a disposizione degli associati Coldiretti due macchine “spandicompost” acquistate da Aisa Impianti.

La macchina spandicompost sarà messa a disposizione all’azienda agricola che farà richiesta di almeno 10 tonnellate di Amelia. “Con questo nuovo accordo – spiega Raffaello Betti, direttore di Coldiretti Arezzo – prosegue e si rafforza la collaborazione con “ Zero Spreco” Aisa Impianti incrementando gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica delle imprese agricole, con questo protocollo le nostre aziende potranno infatti usufruire sia di un prodotto molto valido dal punto di vista agronomico che di un supporto fattivo per le operazioni di utilizzo con le due macchine spandicompost che “Zero Spreco” mette a disposizione.

Grazie ai nostri tecnici ed insieme alle nostre aziende abbiamo verificato le qualità agronomiche, la validità e l’efficienza fertilizzante derivante dall’utilizzo dell’ammendante “Amelia” in agricoltura biologica per questo siamo interessanti ad incrementare l’utilizzo dell’ammendante “Amelia” per diffondere quanto più possibile pratiche agricole ambientalmente sostenibili e promuovere l’agricoltura biologica”.

Si intensifica la sinergia tra le due realtà locali che da tempo collaborano per creare occasioni di crescita e sviluppo sostenibile per il territorio. “Questi macchinari hanno una funzione molto importante – spiega Enrico Galli consigliere del CdA di Aisa Impianti – distribuiscono il nostro prodotto Amelia su qualsiasi tipologia di terreno. Questi macchinari vengono dati in comodato d’uso gratuito agli associati Coldiretti e possono essere attaccati alle motrici e ai trattori che gli agricoltori hanno già a disposizione.

Ricordiamo che il nostro ammendante Amelia è un prodotto a chilometro zero che proviene dal polo tecnologico di San Zeno quindi non ha necessità di lunghi trasporti”. “Con Coldiretti oramai c’è un rapporto ultradecennale – ha detto Marzio Lasagni - direttore generale di Aisa Impianti -, direi importante per entrambi: noi abbiamo imparato a crescere, il nostro ammendante oggi ha sicuramente delle caratteristiche organolettiche nettamente superiori a quelle che aveva 10 – 15 anni fa e questo lo dobbiamo al rapporto con Coldiretti che ci ha insegnato a comprendere quali sono le necessità degli imprenditori.

Dall’altra parte penso che anche Coldiretti sia contenta di questo accordo perché gli associati possono adoperare gratuitamente delle macchine che servono per poter distribuire questo prodotto consentito in agricoltura biologica a km zero e che ha come unica problematica quella di doverne utilizzare in quantità importanti, di conseguenza ci vogliono queste macchine che noi nettiamo a disposizione”.