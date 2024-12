Stasera in Pieve suoni e parole per San Francesco

In occasione della conclusione dell’anno che celebra l’ottavo centenario delle stimmate ricevute da San Francesco nel 1224 alla Verna, l’associazione culturale SogniErranti è lieta di presentare il reading "Voci per Francesco. Parole e suoni in dialogo con San Francesco d’Assisi", un evento che si terrà stasera, alle 21, alla Pieve di San Giovanni Battista a San Giovanni. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco, si propone di offrire uno spunto di riflessione intorno alla figura di San Francesco, il "giullare di Dio", ancora attuale e portatore di messaggi universali. Gli interpreti del reading guideranno il pubblico in un viaggio attraverso parole e suoni che, anziché tracciare un percorso lineare, intendono aprire alla complessità dell’animo francescano, con rispetto e partecipazione.