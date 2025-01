Stand-up comedy. Zappia al Rosini apre la stagione

Risate in vista con la stand-up comedy che torna ad animare il palco del Teatro Rosini di Lucignano. Si parte con Salvatore Zappia che inaugura la stagione 2025. In programma quattro appuntamenti nel segno della stand-up comedy firmata oltre che da Zappia, anche da Sandro Canori, Martina Catuzzi e Simonetta Musitano. In arrivo quattro protagonisti d’eccezione con un ampio curriculum di presenze teatrali e televisive, che racconteranno la società di oggi senza mezze verità. Quattro serate faccia a faccia con il pubblico, grazie anche alla collaborazione con The Comedy Club, sempre in compagnia di un’apericena firmata, di volta in volta, da Bar Bistrot Fuoriporta, Osteria Le Botti e Agriturismo Cepina. Con la cura di Comune e Officine della Cultura, l’evento è un mix perfetto di risate e buon cibo. "La stand-up comedy ha trovato a Lucignano un luogo di elezione ed un pubblico affezionato – ha detto Luca Roccia Baldini, direttore artistico della stagione per Officine della Cultura – Per noi è un modo diverso per parlare della nostra vita quotidiana, senza rinunciare alla denuncia sociale, alla visione delle tante contraddizioni con cui siamo chiamati a confrontarci e spesso a scontrarci, ma nemmeno al sorriso quando non al riso sfrenato".

Si parte stasera – apericena a cura di Bar Bistrot Fuoriporta – sul palco Salvatore Zappia in "Cilecca", uno spettacolo di domande del tipo: come si supera l’ansia del fallimento? Che succede quando persino il tuo pusher vuole diventare padre prima di te? Ma soprattutto, quali sono i segreti per un’appagante intimità con il tuo andrologo? Il tutto in un flusso di coscienza interattivo col pubblico per dare delle risposte, anche irriverenti, senza che peraltro nessuno l’abbia mai chieste. Zappia nel 2023 partecipa a Italia’s Got Talent, nel 2020, 2023 e 2024 registra per Comedy Central. Gli appuntamenti successivi vedranno in scena Sandro Canori in "Non siamo soli, siamo troppi" il 18 febbraio, Martina Catuzzi in "Satira sui deboli" l’11 marzo, e Simonetta Musitano in "Una donna con le palle" l’8 aprile. Info: 0575 838001.

Angela Baldi