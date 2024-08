Spinetti e Ceccarelli. Ecco il tributo a Morricone

Torna il fascino del jazz a Sansepolcro con "Borgo Jazz", una manifestazione che anima le strade e i luoghi della città col centro storico di Sansepolcro diventato il palcoscenico per una serie di concerti imperdibili, grazie all’impegno del Jazz Club Valtiberina, in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico e il Comune di Sansepolcro. Ultima tappa di questo calendario sarà la suggestiva piazza Umberto I di Monterchi, oggi 6 agosto, in collaborazione con il Monterchi Festival.

Stasera alle 21.30, in Piazza Umberto I a Monterchi a ingresso gratuito ci saranno Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli. Quando i grandi jazzisti rendono omaggio a qualche musicista scomparso, verrebbe da tirarsi giù il cappello anche a chi un cappello non lo indossa. È così anche nel caso del tributo che il contrabbassista Ferruccio Spinetti (membro, fra le altre cose, degli Avion Travel e del fortunatissimo duo con Petra Magoni) e il pianista Giovanni Ceccarelli, collaboratori e amici di lunga data, hanno deciso di offrire a Ennio Morricone.

Con questa loro indagine jazzistica su un compositore al di sopra di ogni sospetto, Ceccarelli e Spinetti mirano a mostrare le musiche del maestro della musica per il cinema nella loro essenziale nudità, per un pugno di note, e nella loro virtuosa semplicità: composizioni che, in mano a un eccelso duo jazz come questo e lontane dagli schermi cinematografici, si mostrano ancora di più nella loro grandezza. Nuovo jazz paradiso.