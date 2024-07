"Spinascura" apre il Moonlight. Il festival on tour al via stasera

Un festival itinerante in provincia a luglio, poi il ritorno in piazza Grande a settembre. Torna Moonlight festival e ripartono gli incontri con gli autori e i loro libri. La terza edizione sarà "on tour", si parte oggi a San Giovanni Valdarno con la prima tappa del festival letterario. Stasera alle 21 nella Sala Nonziata di via Giovanni arriveranno le autrici Federica Frezza e Martina Peloponesi con il libro "Spinascura". L’incontro letterario sarà condotto da Gabriele Rossi e da Chiara Calcagno. Sarà il primo appuntamento del ciclo di eventi organizzati da Confesercenti, Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno. E dopo il debutto di martedì 16 luglio a San Giovanni Valdarno il festival letterario proseguirà con il secondo appuntamento in programma ad Anghiari, domani mercoledì 17 luglio. In piazza Mameli alle ore 21 Bernardo Zannoni presenterà i due volumi "25" e "I miei stupidi intenti". La staffetta letteraria proseguirà giovedì 18 luglio a Castiglion Fiorentino quando alle ore 21 nel Chiostro di San Francesco è previsto l’incontro con l’autore Roberto Napoletano e il suo libro "Il mondo capovolto". L’appuntamento letterario sarà preceduto, a partire dalle ore 20,30 dalla presentazione di quattro autori emergenti del "Santucce Festival". E la letteratura dalla Valdichiana si sposterà in Casentino. A Bibbiena venerdì 19 luglio alle ore 21 nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi, atteso l’arrivo di Rick Dufer con "Critica della ragione demoniaca". Il secondo ciclo di eventi sarà invece ad Arezzo in piazza Grande da giovedì 12 a sabato 14 settembre.

A.B.