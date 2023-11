"Spazio compiti chiuso". Il sindaco non risponde nell’ultimo consiglio

CORTONA

Oltre 50 tra bambini e ragazzi a Camucia sono senza lo spazio compiti e socializzazione pomeridiano. A denunciare l’accaduto è il Pd cortonese che è tornato a chiedere al sindaco e alla giunta spiegazioni anche durante l’ultimo consiglio comunale. "Meoni non ci ha risposto nemmeno questa volta", sottolinea Marica Stanganini, la consigliera di minoranza che si sta interessando in prima persona di questa questione. "E così mentre siamo arrivati a novembre, studenti e studentesse che hanno bisogno di aiuto non trovano sostegno". Il Pd cortonese ripercorre le tappe. Il 2 settembre, in anticipo rispetto all’inizio della scuola, Marica Stanganini aveva depositato un’interrogazione sul destino del servizio "Nonsolocompiti" di Via Zampagni, visto che i locali in cui si svolgeva presto non saranno più nella disponibilità del Comune, essendo stati ceduti al costruttore che ha costruito la nuova scuola. "L’auspicio era che l’assessorato al sociale avesse individuato nel frattempo una collocazione alternativa, in modo da consentire la riapertura del servizio con l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024. Sfortunatamente, l’attività non è ripresa nel mese di settembre, e neppure in quello di ottobre", sottolinea Stanganini. Il 17 ottobre è stata l’assessore al sociale Valeria Di Berardino a rispondere all’interrogazione che spiegava che le altre attività in precedenza svolte in via Zampagni (la scuola comunale di musica e il laboratorio "Giocainsieme") era stata riservata una parte dell’ala est della nuova scuola primaria di piazza Château-Chinon. Quanto allo Spazio compiti, l’amministrazione aveva deciso di riprogettarlo da capo "in spazi adeguati ed autonomi". "Quello che è certo – conferma ancora la consigliera Pd – è che nella nuova scuola non c’è posto per un servizio così essenziale per la comunità e ad oggi è sospeso. In consiglio il sindaco o l’assessora Di Berardino avrebbe potuto dire di più, ma nessuno dei due ha voluto commentare".

La.Lu.