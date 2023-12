Sono già venti le manifestazioni in programma

Sono già una ventina le manifestazioni programmate ad Arezzo Fiere e Congressi, altre sono in via di concretizzazione. Tra quelle che vi potete già segnare sul calendario 2024: il 16 e 17 marzo il Nirvana Fiera del benessere dell’esoterismo & tattoo. In contemporanea: Fiera del vinile, del fumetto e del collezionismo: 100 espositori da tutta Italia si ritroveranno ad Arezzo per scambiare, vendere o valutare fumetti, vinili ma anche figurine, subbuteo e videogiochi. Una due giorni di full immersion nel mondo del collezionismo. Dal 31 maggio al 2 giugno riparte il campionato freccette elettroniche e dart master. A settembre, il 14 e 15: Esotika Pet Show. Torna l’appuntamento con la fiera dedicata al mondo dei pet. La due giorni riunisce esperti e appassionati degli animali esotici e da compagnia per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura. L’11 e 12 ottobre, il Salone sposi: profumo di fiori d’arancio ad Arezzo Fiere. Negli stessi giorni appuntamento anche con gli espositori di fumetti e vinili. Il 26 e 27 ottobre appuntamento con Passioni in fiera che unisce in un unico evento diversi settori come agricoltura, apicoltura, canapa, campionato cinofilo, mostra mercato uccelli, animali da voliera e da cortile e mostra ornitologica nazionale.