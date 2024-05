Social Movie. Di Costanzo sale in regia

Si svolgerà dal 23 al 29 maggio al Cinema Eden di Arezzo Officine Social Movie, il festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti. La 5° edizione del festival è stata presentata ieri nella storica sala cinematografica aretina gestita da Officine della Cultura, tra i promotori del festival insieme all’Orchestra Multietnica di Arezzo. Un’edizione che racconta un festival che ha consolidato il suo richiamo internazionale con opere iscritte al concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da ben trenta paesi e uno sguardo a 360° sull’universo dei valori condivisi e dei diritti negati. Officine Social Movie si inaugurerà giovedì 23 maggio alle 9:30 con l’incontro con il regista Leonardo Di Costanzo dal titolo “Il mestiere di regista”. Il festival proseguirà alle 17:30 con la presentazione del libro “La Dittatura degli Algoritmi” (KrillBooks) alla presenza dell’autore Paolo Landi. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

L’appuntamento serale, con inizio alle 20:45, vedrà la proiezione e la premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Linguaggio Giovanile decretato dagli studenti del Liceo Artistico Piero della Francesca. La serata sarà arricchita dalla proiezione del film “L’odio – La Haine” di Mathieu Kassovitz restaurato in 4K, in lingua originale sottotitolato. Venerdì 24 maggio la mattina del festival inizierà alle 10 con la lezione-concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo all’interno di un festival in cui i suoi volontari svolgono un ruolo prezioso. Alle 17:30 incontro con la costumista Teresa D’Arienzo dal titolo “Il mestiere del costumista”. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. L’appuntamento serale, con inizio alle 20:45 a ingresso libero, vedrà la proiezione e la premiazione dei cortometraggi vincitori del Premio Miglior Colonna Sonora assegnato dai musicisti dell’Oma e del Premio Libertà di Gusto e la proiezione e seguente premiazione dei corti finalisti del Premio Giuria Popolare. Il festival si concluderà mercoledì 29 maggio con la proiezione del film “Superluna” di Federico Bondi, presente in sala.