Sicurezza sulle strade, l’operazione. Raffica di controlli dei carabinieri. In auto con la droga: due denunce

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Nuovi controlli dei carabinieri per garantire fine settimana tranquilli. I controlli si sono concentrati nel week end, dove nelle vallata arrivano numerose persone in cerca di un po’ di fresco, ma anche per assistere ai tanti eventi che ogni borgo della vallata organizza. Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia dei carabinieri di Bibbiena ha condotto una serie di operazioni di controllo del territorio, con un’attenzione particolare alla località Badia Prataglia di Poppi. L’attività, che ha visto impiegate diverse pattuglie, si è concentrata sulla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e la sicurezza stradale. Ed è stato proprio durante controlli antidroga che i carabinieri casentinesi hanno fermato due persone, trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati 70 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Le due persone sono state così denunciate all’autorità giudiziaria di Arezzo, alla quale dovranno rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In un altro intervento, una persona è stata trovata in possesso di una quantità minore di sostanze stupefacenti per uso personale, e per questo è stata semplicemente segnalata alle autorità amministrative competenti. Le pattuglie dei carabinieri hanno effettuato anche numerosi controlli stradali sulle principali arterie della zona. Diverse persone sono state fermate e sottoposte a verifiche per prevenire comportamenti pericolosi alla guida ed il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Nell’ambito di questi controlli, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico molto alto. Sono stati così denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e le loro patenti sono state immediatamente ritirate. Nel corso di questi controlli, fatti in diverse strade della vallata, sono state identificare numerose persone per cercare di ridurre il rischio di incidenti stradali e per contrastare il fenomeno della diffusione degli stupefacenti. Controlli a tappeto sul territorio che proseguiranno nei prossimi giorni nelle diverse aree del Casentino.