Sicurezza su bus e treni, vertice in prefettura

Più sicurezza nei mezzi di trasporto. Con questo obiettivo e proposito il prefetto Clemente Di Nuzzo ieri mattina ha incontrato i rappresentanti di tutte le aziende di trasporto pubblico locale ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore per affrontare il tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

L’incontro, alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia, ha rappresentato un momento di confronto per trattare tutti gli aspetti connessi alla sicurezza sui treni e sugli autobus e per analizzare possibili misure di prevenzione e contrasto delle aggressioni cui sono fatti oggetto gli operatori del settore.

Nel corso della riunione sono emerse proposte costruttive finalizzate a dare concrete risposte all’esigenza, rappresentata da tutti i presenti, di garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti dei mezzi in servizio.Il Prefetto, nel ribadire la massima attenzione delle istituzioni alla tematica rappresentata, ha assicurato che verranno valorizzate le proposte emerse durante il confronto e che sarà promossa ogni utile iniziativa volta al progressivo innalzamento degli standards di sicurezza del servizio pubblico.

In tal senso è stata condivisa le necessità di prevedere la programmazione di controlli straordinari a terra e sui mezzi, coordinati tra forze di polizia ed aziende di trasporto e di raccomandare la realizzazione, a bordo degli stessi autobus, di cabine chiuse che garantiscano la sicurezza del conducente.

Ulteriore misura raccomandata è quella di aumentare il livello dei controlli anche con il supporto della vigilanza privata.

“La prefettura – ha dichiarato il prefetto Di Nuzzo a margine dell’incontro – conformemente al consueto ruolo di sede privilegiata di elaborazione di strategie interistituzionali, assicurerà, unitamente alle forze di polizia, il sostegno ed il coordinamento di tutte le iniziative volte a dare concrete risposte alle esigenze di sicurezza rappresentate”.