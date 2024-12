Si è riunita la consulta del volontariato castiglionese

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Rimettere al centro il dialogo, promuovere l’ascolto e sostenere le azioni. È questa la missione dell’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni, che ha intrapreso una strada insieme alle associazioni locali per realizzare azioni concrete sul territorio.

Il fulcro di questo progetto è senza dubbio la Consulta del Volontariato Castiglionese, composta dalle associazioni del territorio, che si è riunita nei giorni scorsi all’indomani delle modifiche apportate ed approvate all’unanimità nell’ultimo Consiglio Comunale relative alla sua composizione.

Sono, infatti, membri di diritto dell’Assemblea all’assessore con delega a Terzo Settore e Volontariato, 1 membro nominato dal gruppo di maggioranza preferibilmente tra i Consiglieri Comunali e 1 membro nominato dal gruppo di minoranza preferibilmente tra i Consiglieri Comunali.

“Ho accolto con entusiasmo e convinzione questa nuova impostazione ed in attesa di definire le prossime scadenze che ci porteranno al rinnovo degli organi non posso che ringraziare la Presidente Alma Rosa Pierozzi unitamente al comitato operativo per l’esemplare e costante impegno ad una delle cause più nobili, anzi la più nobile, ovvero donare il proprio tempo agli altri” dichiara l’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni, che aggiunge “La Consulta del Volontariato di Castiglion Fiorentino è diretta espressione dell’Istituzione Comunale e le modifiche statutarie che abbiamo approvato all’unanimità in Consiglio Comunale dimostrano la volontà di imprimere un segnale ancora più forte e significativo dell’importanza per il nostro territorio.

Sono 2,5 milioni gli Italiani che senza chiedere nulla in cambio si adoperano perché altre persone possano vivere meglio o riescano a superare un periodo di difficoltà. Sono persone mosse da altruismo, che credono nel valore della solidarietà.

Quando si parla di solidarietà, da sempre, Castiglion Fiorentino ed i castiglionesi rispondono sempre presente, un esempio fra tutti è la ormai consueta ‘Cena dal Gusto di Beneficienza’ a favore della Caritas Castiglionese, che anche questo anno si svolgerà il 6 dicembre presso la Polisportiva di Montecchio Vesponi”. Un esercito di persone, insomma, che collaborano insieme per realizzare, come detto, azioni concrete sul territorio.

La prima uscita ufficiale è prevista per giovedì 5 dicembre in occasione della “Giornata Internazionale del Volontariato” che prevedrà anche una Santa Messa di benedizione alle ore 17:30 presso la chiesa della Collegiata. Ad oggi i componenti della consulta sono: AIDO, AVIS, AVO, Caritas Collegiata e Caritas Rivaio, Confraternita della Misericordia, Solidarietà in Buone Mani, Occhi della Speranza, San Vincenzo De’ Paoli, Centro di Aggregazione Serristori, Ragazzi Speciali, Gruppo preghiera Padre Pio, Calcit Valdichiana e la Confraternita Santuario del Bagno ma l’idea è quella di allargare la partecipazione a tutte le associazioni del territorio con finalità sociali.

“Attraverso la Consulta vogliamo sostenere lo sviluppo sociale e favorire lo scambio culturale. Il volontario rappresenta un potente ‘strumento’ per la costruzione di un mondo migliore.

L’impegno deve essere di tutti affinché si rafforzi il sostegno al mondo delle associazioni di volontariato” conclude l’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni.