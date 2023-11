"Si cercano volontari per le associazioni"

AAA cercasi volontari. "Puoi darci una mano?" è l’invito che la Fondazione Arezzo Comunità rivolge ai cittadini. E’ infatti iniziata a settembre una campagna di comunicazione sociale che mira a promuovere l’impegno volontario come occasione di crescita personale e momento di sviluppo della comunità. "La campagna di comunicazione sociale – spiega la presidente della Fondazione, Lucia Tanti – accoglie la richiesta di tante associazioni cittadine che sempre di più hanno necessità di nuovi volontari per sopravvivere e crescere. Abbiamo puntato su un invito attivo che possa far riflette e far riscoprire il valore del volontariato come fondante di ogni comunità. In questa direzione vanno i manifesti e i volantini che abbiamo preparato e il filmato che promuove la campagna". Campagna, "Un cittadino un volontario, una cittadina una volontaria", che ha preso il via con l’affissione di manifesti che invitavano a mettersi in gioco dedicando tempo, talenti, energia alla comunità.

La Fondazione Arezzo Comunità ha poi partecipato a eventi di "piazza" inaugurando una postazione mobile che adesso è a disposizione del mondo del volontariato aretino. Intanto, grazie alla collaborazione con la cooperativa Il cenacolo - Poti Pictures, socia della Fondazione Arezzo Comunità, sono stati ideati dei piccoli filmati il cui plot narrativo prende spunto da un’azione diretta, in strada con le persone. Tiziano Barbini e Paolo Cristini, attori aretini portatori di disabilità intellettiva, si sono messi in gioco e hanno coinvolto gli aretini in una candid camera che poi è diventata un vero e proprio spot. Il breve filmato, frutto di un vero e proprio esperimento sociale, è ideato e diretto dal regista Daniele Bonarini.