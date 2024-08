"Show…cchezze" con Franceschi. Maledetti Toscani, ecco la rassegna

Si chiama "Maledetti toscani, il cielo negli occhi e l’inferno in bocca" la rassegna di spettacoli sulla toscanità che si svolge a Monte San Savino nel teatro all’aperto, in programma ogni sera fino al 31 agosto. Prima edizione di un Festival moderno e dissacrante, con musica, satira ed intrattenimento, specialmente in vernacolo toscano, preferibilmente sboccato e privo di rispetto.

Dopo la partenza di ieri con Sega la Vecchia e il Gruppo Folkloristico Sammarcoro, questa sera, giovedì 29 agosto alle ore 21.30 arriva Show…cchezze – Ketòpy tutta n’antra musica,una serata tutta da ridere in compagnia di Leonardo Franceschi e Daniele Benedetti. Domani venerdì 30 agosto alle ore 21.30 sarà invece la volta di Gramscic, sul palco Daniele Marmi, Paolo Cioni, Guglielmo Favilla. Il rampollo (e unico erede) di una ricca famiglia borghese si innamora inaspettatamente e perdutamente di un busto di Antonio Gramsci. Con la sua nuova "compagna" decide di presentarsi alla festa delle nozze d’oro dei genitori e da qui esploderanno situazioni paradossali e grottesche, incomprensioni, intrecci, malintesi e colpi di scena. Liberamente tratto da Iwona principessa di Borgogna di Witold Gombrowicz, lo spettacolo è una satira contemporanea in un clima surreale che vede i tre protagonisti impegnati in un testo farsesco dai ritmi serrati, con repentini cambi di personaggi e situazioni.

Infine, sabato 31 agosto alle ore 21.30 a Monte San Savino ci sarà lo spettacolo che già nel titolo è tutto un programma: "Toscana Maremma maiala" una messa in scena in vernacolo con Yuri Bellini e Daniele Angeli.