Servizio civile universale. Parte la ricerca per 17 volontari

E’ attivo un nuovo Bando di Servizio Civile Universale per la selezione di 6478 operatori volontari in tutta Italia da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, ambientale e per il Giubileo della Chiesa cattolica. I progetti hanno una durata di 12 mesi ed un monte ore settimanale di 25 ore. L’avvio in servizio è previsto entro il 30 dicembre. L’importo dell’assegno mensile è pari a 507,30 euro. I progetti ad Arezzo e provincia attivi sono 6, per un totale di 17 volontari ricercati (5 Arezzo + 12 provincia).