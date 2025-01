Servizio civile, al via le selezioni. Giovani in aiuto della comunità

Al via le selezioni per il servizio civile alla Misericordia di Bibbiena. La confraternita casentinese accoglierà quest’anno quattro civilisti per il progetto "Ripartenza giallo-ciano". Il servizio sarà dedicato al trasporto socio-sanitario. Quattro sono i posti disponibili per i giovani della vallata, che potranno candidarsi chiamando o scrivendo su whatsapp al numero 0575/536457 per ottenere tutte le informazioni utili per presentare la candidatura on-line entro le 14 di martedì 18 febbraio.

L’esperienza del servizio civile, articolata in venticinque ore settimanali e con rimborso mensile, prenderà il via dal mese di maggio. La prima fase sarà caratterizzata da un percorso di formazione dove, oltre a presentare attività e finalità della Misericordia, verranno approfonditi il ruolo del volontario, gli aspetti relazionali, i protocolli e le procedure da seguire in caso di attivazione, gettando così le fondamenta per la successiva fase operativa che sarà orientata prevalentemente all’ambito assistenziale per contribuire alle attività volte a sostenere la salute e il benessere dei cittadini.

Tra queste rientra il trasporto socio-sanitario di anziani, persone con fragilità e categorie svantaggiate con auto e altri mezzi attrezzati verso le visite e gli esami per facilitare la fruizione e per alleviare il carico delle famiglie. Questo servizio sarà caratterizzato da un significativo impatto sociale perché permette anche di arginare situazioni di solitudine e di prestare ascolto alle diverse criticità, andando a prevenire fenomeni di abbandono delle cure e delle prestazioni assistenziali da parte dell’utenza con difficoltà nella mobilità.

"Il servizio civile è un’opportunità che cambia la vita - spiega Sara Biancucci, consigliere della Misericordia di Bibbiena e operatore locale di progetto".

So.Fa.