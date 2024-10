Sei, la svolta digitale. Servizi ambientali a portata di smartphone

Vuoi smaltire un vecchio mobile ma non sai come fare? Non ricordi quando passa il camion dell’organico?Ora te lo dice l’App Iren Ambiente, applicazione operativa da ieri e a disposizione degli utenti dei 104 Comuni della Toscana Sud, serviti dal gestore unico Sei Toscana.

Tutte le informazioni sui servizi ambientali sono a portata di smartphone e tablet: la nuova App, sviluppata dal Gruppo Iren e implementata adesso con i dati locali sui sevizi forniti da Sei Toscana, che si differenziano da comune a comune, va ad informare e supportare in modo personalizzato e tempestivo gli utenti su tutte le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio. L’app è disponibile gratuitamente per il download per sistemi Android e IOS e integra diverse funzionalità in un unico strumento. Una volta sacricata e inseriti i propri dati, ovvero la geolocalizzazione con indicazione del Comune dove si risiede e la via, l’applicazione ci dice dove sono i punti di raccolta, le isole ecologiche, compresi gli orari e giorni di apertura; ci notifica il calendario delle ’prese’ ovvero i giorni in cui passano i camion di ogni materiale raccolto in modo differenziato; il servizio di notifica ad hoc è anche per gli utenti del porta a porta e ricorda quotidianamente la frazione di rifiuto da conferire; ma ci avvisa anche delle variazioni dei servizi per lavori nella zona o in occasione di qualche festività.

E non finisce qui: l’App Iren Ambiente fornisce assistenza per differenziare correttamente i rifiuti domestici grazie ad un innovativo sistema che permette il riconoscimento del prodotto inquadrando il codice a barre con la fotocamera e indicando così all’utente dubbioso il modo più corretto per gettarlo nel cassonetto giusto, a beneficio della qualità della raccolta differenziata.

E, ancora, l’applicazione diviene lo strumento per mettere in contatto diretto l’utente con Sei Toscana: fra le funzionalità presenti è possibile infatti prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti al customer care. E, novità assoluta, c’è anche la possbilità di segnalare, inserendo una foto della situazione, l’abbandono di rifiuti e problemi vari alle varie postazioni di raccolta; la segnalazione farà scattare immediatamente gli operatori ecologici.

"L’ingresso di Sei Toscana nel mondo del Gruppo Iren porta un ulteriore beneficio alle nostre comunità – sottolinea il presidente Alessandro Fabbrini –, mettendo a disposizione di tutti, in modo gratuito, uno strumento utile per gestire correttamente i propri rifiuti. La riorganizzazione dei servizi di raccolta è ancora in corso, per ora siamo al 40% del territorio, dunque c’è tanto da fare".

La svolta digitale nella comunicazione dei servizi arriva grazie al Gruppo Iren, socio di Sei Toscana da 4 anni, nella cui area viaggia già da due anni l’App in questione, a disposizione di oltre 2 milioni di utenti, con gradimento alto, voto di 4,6; appena divenuta operativa l’App Iren Ambiente nel nostro territorio è già stata scaricata da 100mila utenti. "La qualità dei servizi ambientali non può prescindere da una comunicazione sempre più capillare e personalizzata – sottolinea Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente –. La App permette da un lato di offrire uno strumento efficace e funzionale, dall’altro di rispondere alle esigenze di ogni cittadino".

Paola Tomassoni