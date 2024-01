Scontro auto bici sulla regionale 71. Ciclista muore dopo undici giorni

Non ce l’ha fatta Giampaolo Segatori(nella foto), il ciclista che l’ultimo dell’anno era stato investito lungo la Sr71, all’altezza di Ossaia, nel Cortonese. Sullo stesso tratto di strada perse la vita il cognato Ettore Gervini, l’estate scorsa. Classe 1960, residente nella frazione di Borghetto, a Castiglione del Lago, Segatori era uno sportivo molto conosciuto anche in provincia di Arezzo nell’ambiente della mountain bike. Per anni aveva militato nel cavallino Asd.

La mattina del 31 dicembre scorso, Segatori aveva preso la sua bici, la sua grande passione, per per una pedalata in Valdichiana, quando lungo la strada regionale 71, all’altezza della frazione di Ossaia di Cortona, era stato travolto da un uomo di 90 anni al volante della sua lancia Y.

Le condizioni di Segatori erano subito state giudicate gravissime dai soccorritori, motivo per il quale era stato fatto arrivare l’elisoccorso Pegaso per trasportare il ciclista all’ospedale Le Scotte di Siena dove era stato ricoverato in codice rosso a seguito della forte botta.

Segatori era rimasto in rianimazione, con prognosi riservata, fino a giovedì scorso, 11 gennaio, quando la notizia del decesso si era diffusa nel paese dove viveva ma anche negli ambienti della mountain bike.

Dopo lo scontro in uno dei tratti più pericolosi della Sr71, dove anche la scorsa estate aveva perso la vita un uomo, era intervenuta la polizia municipale di Cortona per i rilievi di legge. Gli agenti della città etrusca, guidati dal comandante Gianni Landi, avevano quindi sequestrato i mezzi coinvolti, come da routine visto che intanto in procura era stato aperto un fascicolo per lesioni gravissime.

Procedimento che da adesso andrà avanti seguendo invece l’ipotesi di omicidio stradale. Stando alla dinamica, quel che si sa è che la lancia Y stava procedendo in direzione Castiglion Fiorentino mentre la bici su cui viaggiava Segatori si stava muovendo verso casa, verso il Lago Trasimeno.

L’impatto tra i due mezzi si è verificato alle 9:30 della mattinata, in località Ossaia, frazione a confine tra Camucia e Terontola.

L’urto è stato violentissimo e il ciclista è stato sbalzato a terra dopo lo schianto. Segatori morirà dopo 12 giorni di agonia. Lascia la moglie Marusca, i figli Tomas e Isabella e la nipote Veronica.

