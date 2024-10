Sclerosi: un tavolo su cura, diritti e lavoro. Incontro alla Casa dell’Energia con Aism

Oggi alla Casa dell’Energia, l’associazione italiana sclerosi multipla organizza un evento informativo dedicato alla ricerca scientifica, ai diritti e all’inclusione delle persone con sclerosi multipla. L’incontro, aperto a tutti, sarà un momento di confronto tra esperti, istituzioni e cittadini, per riflettere sulle sfide legate alla sclerosi e sulle opportunità offerte dai servizi territoriali.

Alle 9:45, si aprirà l’evento con la sessione: "Un mondo libero dalla sclerosi multipla: ricerca, cura, farmaci e corresponsabilità".

Alle 11:15, l’attenzione si sposterà sui diritti delle persone con sclerosi e la trasformazione dei servizi, con la sessione: "Progetto di vita e diritti in evoluzione: PDTA, abitare, trasformazione dei servizi". Si discuterà del miglioramento dei percorsi diagnostici e terapeutici e dell’importanza di un sostegno costante alle persone con sclerosi. Il pomeriggio si concluderà alle 14 con un workshop su "Lavoro e accomodamento ragionevole", con il contributo dell’azienda locale Tca. Il workshop sarà un’occasione preziosa per le imprese locali per confrontarsi direttamente con esperti del settore e con istituzioni come il Centro per l’Impiego. Tra gli obiettivi: ottimizzare il processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.