Science Lab con Seth. In viaggio nella mente

Dopo il successo delle prime due stagioni di Arezzo Science Lab, con tutti gli spettacoli sold out, torna il Festival dedicato alle Scienze. Quest’anno ci saranno tantissime novità, a partire da un incontro di apertura del Festival straordinario: sarà ad Arezzo il professor Anil Seth. Domenica 15 settembre alle 17 al Circolo Artistico terrà una lezione dal libro "Come il cervello crea la nostra coscienza" (Cortina Raffaello editore). Anil Seth è uno dei massimi ricercatori nel campo della scienza della coscienza, pluripremiato a livello internazionale. È professore di Neuroscienze cognitive e computazionali presso l’Università del Sussex in Inghilterra e condirettore del Programma di ricerca Cervello, mente e coscienza del Canadian Institute for Advanced Research. Ha scritto anche per The Guardian, New Scientist, Scientific American e Granta, e il suo Ted talk è stato visualizzato 13 milioni di volte.

Che cosa significa essere sé, ossia avere un’esperienza cosciente del mondo che ci circonda e del nostro mondo interiore? Storicamente, l’umanità ha considerato la natura della coscienza come oggetto di indagine primariamente filosofica. Oggi, però, la ricerca scientifica sta delineando teorie e spiegazioni biologiche della coscienza e del sé estremamente affascinanti e convincenti. Anil Seth, neuroscienziato e autore di chiara fama, ci aiuta qui a comprendere come il cervello crei la nostra esperienza cosciente. La sua tesi radicale è che noi non percepiamo il mondo così come oggettivamente è. Piuttosto, siamo macchine predittive: inventiamo di continuo il nostro mondo e correggiamo i nostri errori in un microsecondo. E siamo ora in grado di osservare i meccanismi biologici del cervello che creano la nostra coscienza. Attraverso immagini ed esperimenti ci condurrà nel campo delle reti neurali necessarie per comprendere il nostro modo di pensare e di percepire la realtà. Il Professore Seth farà solamente due appuntamenti in Italia per le sue conferenze, e per uno di questi ha scelto Arezzo Science lab, motivo di grande orgoglio trattandosi di un’eccellenza nel mondo scientifico. Domenica 15 verranno svelate e raccontate anche tutte le novità di questa terza stagione del Festival, di cui questa lezione è una grande anticipazione. Per tutte le informazioni e per i biglietti è possibile scrivere alla mail: arezzosciencelab@ gmail.com oppure tramite WhatsApp al 347 9251722. Arezzo Science Lab è un progetto diretto da Gabriele e Lorenzo Grazi, in collaborazione con la Libreria La Feltrinelli point Arezzo.