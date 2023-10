Scade oggi il bando per i portalettere

Scade oggi la possibilità di inviare la propria candidatura come portalettere per Poste Italiane. C’è tempo, invece, fino al 16 per i laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. Una importante campagna assunzioni che dall’inizio dell’anno ha già fatto entrare sei giovani negli uffici postali di tutta la provincia con diversi incarichi e contratti. Giovani che una volta selezionati ed entrati nel gruppo verranno formati adeguatamente: al 31 agosto sono più di sedicimila le ore di formazione a cui si sono sottoposti i dipendenti. Tornando alla figura ricercata ad Arezzo, quella di consulente finanziario: sono professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale. In provincia, Poste Italiane è alla ricerca, come si diceva, anche di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. È richiesto il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102110 e patente di guida per la guida dei mezzi aziendali.