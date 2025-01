Sansepolcro, prosegue il progetto di riqualificazione urbana: aggiornamenti sui lavori

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Sansepolcro continua il percorso di Rigenerazione Urbana, un maxi-progetto da 5 milioni di euro finanziato con fondi PNRR, destinato a valorizzare e riqualificare il centro storico e le aree immediatamente fuori le mura.

Dopo il termine dei lavori di via Piero della Francesca e di parte di Viale Vittorio Veneto, interventi che hanno dato un volto nuovo a questi luoghi della città, proseguono i cantieri cittadini: · Lavori nel Centro Storico

Gli interventi già avviati in Piazza Torre di Berta proseguono come da programma, con la conclusione della prima fase prevista entro il 31 marzo 2025, così da garantire l’utilizzo della piazza per le tradizionali Fiere di Mezzaquaresima.

Dopo l’appuntamento fieristico, i lavori riprenderanno con il completamento della piazza e proseguiranno lungo Via XX Settembre fino a Porta Romana, Piazza Santa Marta e infine Piazza Dotti.

· Interventi nella fascia fuori le mura In questi giorni hanno preso il via i lavori nell’area di Porta del Ponte, che segneranno l’avvio della realizzazione della pista ciclopedonale.

Gli interventi si concentreranno successivamente sul Giardino davanti al Campo di Tiro Luigi Batti, il Parcheggio di Porta Tunisi, per poi proseguire lungo Viale Pacinotti e Viale Barsanti, con la conclusione all’ingresso del Parco del Campaccio.

"Il nostro impegno per Sansepolcro continua con interventi concreti che restituiranno alla città il decoro e la funzionalità che merita – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi. – Ci teniamo a sottolineare l’importanza di questa riqualificazione, un'opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio e migliorare la qualità della vita dei cittadini."

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e si impegna a garantire il minimo disagio possibile durante i lavori. Eventuali aggiornamenti e modifiche al cronoprogramma saranno comunicati tempestivamente.