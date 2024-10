Sansepolcro, modifiche alla viabilità in via Volta per lavori di rigenerazione urbana

Arezzo, 21 ottobre 2024 – A partire dalle 8:30 del 23 ottobre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio di Via A. Volta, lungo il tratto prospiciente le mura cittadine. Il provvedimento è stato adottato per consentire l'avvio dei lavori nell'ambito della progettazione per la Rigenerazione Urbana, finanziati dal PNRR.

I lavori interesseranno l'area adiacente al cantiere e proseguiranno fino alla loro conclusione. L'ordinanza, emessa dalla Polizia Municipale di Sansepolcro, ha l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle attività di cantiere e, al contempo, tutelare la sicurezza pubblica. Sarà predisposta segnaletica verticale temporanea per delimitare l'area soggetta a restrizioni, che sarà circoscritta per renderla inaccessibile a veicoli e pedoni.

Durante i lavori sarà garantito il transito sicuro per i pedoni, anche con l'ausilio di personale dedicato se necessario. La società incaricata avrà il compito di mantenere in efficienza la segnaletica temporanea e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi una volta conclusi i lavori. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare il divieto di sosta previsto, per agevolare l'andamento dei lavori e garantire la sicurezza di tutti.

Si comunica inoltre che nei prossimi giorni sarà riaperto il parcheggio ubicato in viale Vittorio Veneto, stanno infatti terminando gli ultimi lavori che permetteranno di avere di nuovo un’area dedicata alla sosta delle auto alle porte del centro storico.

Il parcheggio, per sopperire alla mancanza di posteggi in questi mesi di intensi lavori in varie zone della città, resterà non a pagamento.