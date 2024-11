Ritmo promozione: 8 su 8

Otto turni in Serie C Toscana di basket e sono altrettante le vittorie in sequenza della Fides Wetech’s che espugna anche il parquet del Bottegone Pistoia.

Stavolta, però, la capolista solitaria del girone B della Conference Nord Ovest con 16 punti, 4 in più delle inseguitrici Pino Dragons e Prato, sperimenta un pizzico di sofferenza e alla sirena il successo è stato davvero di misura: 67-65.

Privi ancora della qualità e dell’esperienza di Francesco Quaglia (che tuttavia ha svolto il riscaldamento con i compagni prima della gara ed è sulla via del pieno recupero), i montevarchini non partono con il piede giusto e subiscono addirittura 25 punti nel primo quarto.

Il punteggio rimane in bilico fino all’ultimo ma fanno la differenza la freddezza e la lucidità dei fidessini che al centro del campo possono festeggiare un’altra bella impresa in un torneo sin qui quasi perfetto.

Sabato prossimo, con prima palla a due alle 18, capitan Dainelli e soci torneranno alla Wetech’s Arena di viale Matteotti per affrontare il Cus Firenze. Potrebbe essere dell’incontro anche Quaglia, valore aggiunto per la prima della classe.

In dettaglio ecco il tabellino della Fides a Bottegone: Marciano n.e., And. Caponi, Alb. Caponi 5, Dainelli ne, Bonciani 7, Malatesta 15, Neri 17, Sereni T. 14, Hasanaj 7, Sereni F. 2, Francini, Quaglia n.e.

Giustino Bonci