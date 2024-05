Rissa al kebab di Camucia. Sette denunce dopo le botte

di Luca Amodio

Alla fine sono stati tutti denunciati per rissa. Era la notte tra il 7 e l’8 maggio scorso quando le telecamere amatoriali di uno smartphone avevano immortalato il parapiglia al kebabbaro con tanto di sedie che erano state lanciate in aria per colpire l’avversario. Tutto lungo la Sr 71, in uno delle zone più abitate della frazione cortonese. Dopo due settimane sono sette le persone che i militari della stazione hanno denunciato dopo le indagini svolte in tandem con il nucleo operativo di Cortona. Dovranno tutte rispondere per rissa anche i gestori del locale, mentre una delle persone denunciate, tutte di origine pakistana o rumena, è stato denunciato anche per lesioni: secondo i carabinieri sarebbe stato lui a spaccare il dente al commesso del locale che poi si rivolgerà all’ospedale della Fratta per le cure del caso. Proprio il ferito all’indomani dell’episodio si era rivolto ai militari della Stazione che però erano già al lavoro sul caso dopo che il video era finito sul loro cellulare. Video che poi si è rivelato prezioso negli accertamenti così come quanto raccontato dai testimoni e immortalato dalle immagini di videosorveglianze presenti nella zona. "Futili motivi" quelli che avrebbero innescato le botte. Secondo quanto ci aveva raccontato uno dei gestori del locale tutto sarebbe partito da un vassoio rovesciato a terra da parte di uno dei due rumeni che avevano deciso di mangiare un kebab, verso mezzanotte.

Un bicchiere di troppo? Può essere. Fatto sta che nel giro di poco le parole hanno fatto spazio ai pugili: ormai gli animi si erano scaldati. Quel che è successo dopo lo ha immortalato qualcuno che a quell’ora voleva dormire ma invece si è svegliato dal trambusto sotto casa, ripreso dal suo cellulare (anche se prima aveva chiamato il 112, per fortuna). Nel video si vedono 7 persone che litigano in mezzo alla strada: si lanciano le sedie e qualcuno finisce in mezzo alla strada. Per fortuna non passa nessuno in auto. Ci sono anche delle donne in mezzo che gridano e cercano di placare la situazione, ma non ci riescono. Alla fine la questione pare placarsi. Invece no: dopo poco c’è il secondo round nel quale anche una vetrina verrà spaccata così come il dente di uno dei gestori. Alla fine la denuncia è scatta per tutti: i sette denunciati dovranno ora spiegare in tribunale quel che è successo e giustificare la loro condotta.