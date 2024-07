Riaperto il sottopasso del Pestello. Sostituito il vecchio ponte Bailey. La città era rimasta divisa in due

È stato riaperto al traffico il sottopassaggio del Pestello dopo le operazioni di gettata dell’impalcato del nuovo ponte che collega la Ginestra con via Sugherella. Dopo quindici giorni, il sottoattraversamento che collega piazzale Europa a piazza Garibaldi, torna così nel pieno delle sue funzioni, allacciando uno dei quartieri più popolosi della città al centro storico. La chiusura dell’arteria lo scorso 2 luglio si era resa necessaria a seguito del montaggio della nuova struttura che è andata a sostituire il ponte bailey, ponte militare costruito nel 2006, che doveva essere provvisorio, utilizzato fino a pochi mesi fa solo a senso unico e vietato ai veicoli con carico superiore a 24 tonnellate. La vecchia struttura era stata riconsegnata ad aprile ai genieri della Protezione Civile della Lombardia dopo 18 anni. Il nuovo impalcato è stato depositato in cantiere lo scorso 20 giugno tramite un trasporto eccezionale con un bilico di 30 metri. In questi giorni di chiusura al traffico veicolare e pedonale, gli automobilisti residenti al Pestello, ma anche coloro che provengono dalle frazioni di Mercatale e Moncioni, hanno dovuto percorrere via della Sugherella e imboccare viale Diaz per poter raggiungere il centro cittadino. Stesso percorso al contrario per chi da Montevarchi doveva recarsi nel quartiere del Pestello. L’interdizione al traffico del tratto di strada non ha creato per fortuna enormi disagi in queste due settimane, vista la chiusura delle scuole e i tanti valdarnesi che già nel mese di luglio sono partiti per le vacanze estive, anticipando le tradizionali ferie d’agosto. Da ieri pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. Il nuovo ponte che costeggia la ferrovia è in acciaio corten e l’investimento totale per l’opera è di 790mila euro, 350mila dei quali a carico dell’amministrazione comunale, mentre il restante è finanziato da fondi Pnnr.

Il nuovo impalcato raggiunge una lunghezza di 7,75 metri, con la realizzazione di una sezione stradale carrabile di 4 metri e relativo marciapiede. Vedrà così la luce un ponte stabile in grado di collegare nuovamente la parte sud con il nord della città, bypassando il traffico lungo la strada principale del fondovalle. Da cronoprogramma, il termine dei lavori è previsto entro il mese di luglio. Poi sarà la volta delle operazioni di collaudo a cui seguirà infine l’inaugurazione.