Rassegna a Casa Bruschi. Conferenza sulla donna nella spiritualità cristiana

Entra nel vivo la nuova edizione di "Ottobrì" alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Domani mercoledì 23 ottobre alle 17 Conferenza La donna nella spiritualità cristiana: grazia, bellezza e dono. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero, a cura del Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli "Federico II" e Accademia Petrarca. Interverrà S.E. Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo della Diocesi di Arezzo, Sansepolcro e Cortona. Venerdì 25 ottobre alle 17.30 Conferenza Omaggio a Kafka nel centenario della morte. A cura di Cinzia Della Ciana e Stefano Pasquini, letture di testi di Franz Kafka e Cinzia Della Ciana - relazioni introduttive sulle opere e la vita di Franz Kafka. Il 6 novembre alle 17 Conferenza Le porte della città dell’anima. Caterina donna per scoprire noi stessi e Dio. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero. Interverrà Fr Gabriele Giordano Scardocci OP, frate domenicano di Santa Maria Novella, Firenze. Il 20 novembre alle 17 spazio a Del femminile, fonte sorgiva dell’essere: filosofia e politica in Hannah Arendt. Per il ciclo L’abito femminile del pensiero. Interverrà Vincenzo Rapone, Professore di Filosofia del Diritto dell’Università Federico II di Napoli. Il 4 dicembre alle 17 Conferenza Esilio, pensiero e letteratura in María Zambrano. Il 18 dicembre alle 17 Eroismo al femminile.