Raccolta differenziata: cambia il servizio. Agazzi e Molin Bianco le aree interessate

Proseguono le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti ad Arezzo. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, continua infatti il percorso intrapreso negli ultimi anni per aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche e migliorare il decoro urbano.

Il prossimo step interesserà Agazzi, Molin Bianco e la zona industriale di Pievan Landi dove sarà introdotto un sistema misto di raccolta: porta a porta per la maggior parte delle utenze e nuovi cassonetti stradali a caricamento verticale in punti specifici. I cittadini serviti dal porta a porta potranno ritirare il proprio kit (sacchi, mastelli e materiale informativo) secondo un preciso calendario al centro di aggregazione sociale di Agazzi dove sono in programma anche due incontri pubblici che si terranno oggi: il primo alle 18 e il secondo alle 21.

"In tutto il 2024 – dichiara l’assessore Marco Sacchetti – abbiamo intrapreso assieme al gestore il percorso che permetta di raggiungere gli obiettivi del piano regionale dei rifiuti e per fornire al territorio servizi più moderni. Interverremo, dunque, nelle aree che ancora non sono dotate di questi ultimi, secondo un criterio di armonizzazione con i territori limitrofi".

"L’obiettivo condiviso con l’amministrazione comunale – sottolinea il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – è rendere il servizio sempre più efficiente, adattandolo alle caratteristiche del territorio e alle esigenze dei cittadini e delle attività. Questo ci consentirà non solo di incrementare quantità e qualità della differenziata ma anche di migliorare il decoro urbano, rispettare l’ambiente e rendere la città più pulita, bella e accogliente, sia per chi ci abita sia per chi la visita".