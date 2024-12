Raccolta alimentare:. Al Liceo Petrarca con Eva ensemble

Fino al 14 dicembre, nelle tre sedi del Liceo Petrarca Classico e Musicale, si terrà una raccolta alimentare per le famiglie bisognose seguite dalla Croce Rossa. L’iniziativa, promossa dal coro Eva ensemble - Arezzo in collaborazione con il Liceo, rappresenta un gesto concreto di solidarietà. Il 14 dicembre alle 18 nella chiesa della Badia, si terrà il concerto, per festeggiare il 160esimo anniversario della Croce Rossa, ad ingresso con offerta libera. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.