Quegli abbracci che resistono anche alla morte

Il mio babbo lo porto sempre in moto con me: Gioele Meoni non si sente stretto dal ricordo di un personaggio che nel suo paese, Castiglion Fiorentino, dopo 20 anni ha ancora il profilo dell’eroe. Sente, quello sì, una stretta alla gola, per aver perso prima lui tra le dune della Dakar e poi la sorella, ma convive perfettamente con la nostalgia privata di un uomo pubblico. E quando ne parla ha lo stesso tono, ricorderete, che aveva Bruno Rossi, dietro le rughe da vecchio camallo, quando raccontava la figlia, precipitata da un albergo in vacanza per sfuggire al pressing di due coetanei. "Martina me la porto sempre sulle spalle" diceva e sicuramente direbbe anche oggi.