Quando la vita social inizia a ottant’anni

Le chiamano "granfluencer" nonne over 80 che vivono una seconda vita come star dei social network. Una di queste è Natalina Moroni, con i suoi oltre 3 milioni di follower in giro per il mondo. E "in giro per il mondo" non è una metafora: le sue ricette tipiche funzionano anche in Sud America visto che ha ricevuto la visita di due fan dal Brasile che si sono sobbarcate oltre 9 mila chilometri di viaggio. La signora biturgense di TikTok fa concorrenza ai tanti giovani che inondano le piattaforme con i loro post, che però, spesso, sono banali e ripetitivi. Mentre gli anziani sono decisamente più originali e per questo hanno un grande seguito.

Anche i social sono un Paese per vecchi. Nel frattempo lunga vita a Nonna Natalina.