Progetto variante del Corsalone. Il comune di Chiusi ha deciso: "I soldi vanno spesi per la sicurezza"

Nuova presa di posizione sulla variante del Corsalone. Questa volta arriva dal Comune di Chiusi della Verna il cui consiglio comunale ha approvato, con un solo voto contrario, il progetto della Regione che prevede un investimento di 32 milioni di euro per la realizzazione della nuova strada. "Il progetto non solo è un’opportunità che metterebbe in sicurezza un tratto di strada pericoloso e trafficato - ha detto il sindaco Giampaolo Tellini - ma rappresenterebbe anche un’alternativa in caso di cantieri o di incidenti scongiurando così il blocco totale della vallata e permettendoci di usufruire di un’alternativa. I soldi ci sono e sono pronti da spendere in Casentino, la campagna elettorale è terminata, ed è ora di smettere di fare bizze e ricatti politici, ma di pensare al bene del territorio. Il fatto che il finanziamento sia concreto lo certifica il fatto che lo stesso comune di Bibbiena ha citato il numero dell’articolo della legge finanziaria in delibera. Quindi è chiaro per tutti che i soldi ci sono. Investiamoli e non perdiamo altro tempo". Una questione, quella della variante, che sta creando divisioni nella vallata. Il Comune di Bibbiena si è espresso chiedendo alla Regione di utilizzare i 32 milioni di euro per un polo di alta formazione per giovani dopo il diploma e in parte per migliorare la sanità in Casentino. Il Comune di Castel Focognano ha condiviso la proposta fatta da quello di Bibbiena, ovvero che parte delle risorse destinate a questa nuova strada siano dirottate ad un centro di alta formazione professionale per giovani da costruire nell’ex area Sacci. Prese di posizione diverse sulle quali pesano le parole dette dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli in occasione dell’assemblea pubblica al centro civico del Corsalone del 24 ottobre. "Le risorse - così spiegò Baccelli - sono state destinate alla variante del Corsalone, per ripristinare e integrare l’originario finanziamento con risorse europee, poi venuto meno a causa del sequestro giudiziario dell’area che non ha consentito la realizzazione dell’opera nei tempi previsti. Nel caso in cui la variante non si dovesse realizzare, le risorse saranno destinate ad altri interventi sulla viabilità regionale, lungo la Sr 71 o anche su altre direttrici. Basti vedere le emergenze che abbiamo sulla Fipili".