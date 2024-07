Prezzo dell’oro ai massimi storici: "Queste oscillazioni non aiutano"

Nuovo balzo nel prezzo dell’oro. Insieme alle dinamiche economiche complesse, tra cui politiche monetarie, tensioni geopolitiche e problemi economici a lungo termine come l’inflazione, adesso anche l’attentato a Trump in Pennsylvania, ci mette lo zampino. "Da ieri (ndr martedì ) il valore dell’oro è arrivato a 72,20 euro al grammo. Un aumento che non aiuta il distretto orafo" spiega Giordana Giordini, presidente della consulta orafi di Arezzo. "Già stamani mi sono saltate una serie di commissioni, che recupereremo nei prossimi giorni certo, ma questo dimostra come le oscillazioni del prezzo rallentino tutto l’indotto e la clientela internazionale" continua Giordini. "Anche se l’oro è carissimo, quando è fermo e stabile e le oscillazioni sono minime, si lavora. Sono questi sbalzi a rendere tutto complesso". "L’aumento del prezzo dell’oro che va a braccetto con il valore assoluto dell’export" spiega Giordini". L’ufficio regionale di statistica della Toscana parla, per il 2023, di un aumento del 4,7% rispetto al 2022, in controtendenza rispetto alle altre regioni del Centro Italia (-3,1%) e in misura maggiore rispetto all’Italia che nel complesso rimane stazionaria. Di questo valore ben il 90% è targato Arezzo, "Le nostre esportazione rappresentano il 30% di quelle toscane, Arezzo è seconda solo a Firenze".